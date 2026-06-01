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01.06.2026 06:31:29
Gorani Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Gorani Industries lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,07 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gorani Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,630 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78,1 Millionen INR – ein Plus von 8,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gorani Industries 72,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,18 INR beziffert, während im Vorjahr 1,60 INR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 13,58 Prozent auf 371,50 Millionen INR. Im Vorjahr hatte Gorani Industries 429,88 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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