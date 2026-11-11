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11.11.2026 06:31:29
Gores A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Gores A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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