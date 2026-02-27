|
27.02.2026 06:31:29
Gores: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Gores hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gores 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 945,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gores 251,1 Millionen USD umgesetzt.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,120 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 3,16 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,46 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.