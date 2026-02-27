Gores: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gores hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gores 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 945,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gores 251,1 Millionen USD umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,120 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,16 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,46 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at