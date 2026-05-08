Gores legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gores hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 901,4 Millionen USD gegenüber 613,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at