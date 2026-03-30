30.03.2026 06:31:29

Gores Metropoulos A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gores Metropoulos A hat am 27.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gores Metropoulos A ein EPS von -1,260 USD in den Büchern gestanden.

Gores Metropoulos A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -6,330 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gores Metropoulos A ein EPS von -8,700 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Gores Metropoulos A 66,01 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 75,39 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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