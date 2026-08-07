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07.08.2026 06:31:29
Gores: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Gores stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gores ein EPS von 0,110 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 888,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 758,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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