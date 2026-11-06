Gores: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Gores ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gores die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,010 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,81 Prozent auf 811,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 843,3 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at