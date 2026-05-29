Gorilla Technology Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gorilla Technology Group hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,42 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,230 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,2 Millionen USD – ein Plus von 54,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gorilla Technology Group 18,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at