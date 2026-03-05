Gorilla Technology Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gorilla Technology Group stellte am 02.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,510 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -6,130 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 101,36 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 74,67 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at