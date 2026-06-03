AS Company Aktie
WKN DE: A2ASBT / ISIN: GRS404003006
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03.06.2026 14:27:49
Gorilla Technology Shares Slide As Company Prices $107 Million Bond Offering
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