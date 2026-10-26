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26.10.2026 06:31:29
Gorman-Rupp gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Gorman-Rupp hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 193,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gorman-Rupp einen Umsatz von 172,8 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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