Gorman-Rupp öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gorman-Rupp hat am 24.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 172,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gorman-Rupp einen Umsatz von 168,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at