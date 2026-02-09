|
Gorman-Rupp präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Gorman-Rupp äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Umsatzseitig wurden 166,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gorman-Rupp 162,7 Millionen USD umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Gorman-Rupp ein EPS von 1,53 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahr hat Gorman-Rupp im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 682,39 Millionen USD. Im Vorjahr waren 659,67 Millionen USD in den Büchern gestanden.
