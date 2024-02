Gorman-Rupp vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Gorman-Rupp hat am 02.02.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,340 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 160,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 146,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,37 USD, nach 0,940 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 659,51 Millionen USD gegenüber 521,03 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,24 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 655,71 Millionen USD erwartet.

