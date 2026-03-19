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19.03.2026 06:31:28

Gossamer Bio gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gossamer Bio gab am 17.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gossamer Bio -0,150 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,8 Millionen USD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,750 USD. Im Vorjahr waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 48,47 Millionen USD, gegenüber 114,70 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 57,74 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

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