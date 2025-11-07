Gossamer Bio hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gossamer Bio hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Gossamer Bio hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,140 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gossamer Bio einen Umsatz von 9,5 Millionen USD eingefahren.

