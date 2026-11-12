Gossamer Bio: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Gossamer Bio hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 7,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gossamer Bio -16,800 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Gossamer Bio mit einem Umsatz von insgesamt 38,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 189,16 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at