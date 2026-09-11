Gossamer Bio Aktie

Gossamer Bio für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PCBS / ISIN: US38341P1021

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11.09.2026 16:55:14

Gossamer Bio Stock Falls 6% After 1-For-80 Reverse Stock Split

(RTTNews) - Gossamer Bio, Inc. (GOSS) is down 6.14 percent, losing $0.70 to $10.69 on Friday. The move comes after the clinical-stage biopharmaceutical company completed its previously announced 1-for-80 reverse stock split. The shares are expected to begin trading on a split-adjusted basis at market open on September 11 under the existing GOSS ticker.

Gossamer Bio is currently trading at $10.69, down from its previous close of $11.39 on the Nasdaq. The stock opened at $12.48 and has traded between a high of $12.52 and a low of $10.59. Trading volume stands at 72,371 shares, compared with an average volume of 342,464 shares.

Under the reverse split, every 80 shares outstanding were automatically combined into one share, with fractional shares rounded up to the nearest whole share. The conversion rates of outstanding convertible notes, warrants and equity awards were also proportionately adjusted. Gossamer Bio's 52-week range is $9.10 to $309.60.

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Gossamer Bio Inc Registered Shs 0,12 -11,03% Gossamer Bio Inc Registered Shs

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