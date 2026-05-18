Gossamer Bio verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gossamer Bio lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gossamer Bio ein Ergebnis je Aktie von -0,160 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Gossamer Bio im vergangenen Quartal 17,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 71,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gossamer Bio 9,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at