Hot-Tech Aktie
WKN: 956250 / ISIN: KR7015540008
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08.07.2026 08:05:00
Got $1,000? 2 Red-Hot Tech Stocks Setting the Market on Fire in 2026
Two stocks have defined the market so far in 2026: Sandisk (NASDAQ: SNDK) and Micron (NASDAQ: MU). These two are leading the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) in performance and have been the stocks to own this year.Micron is lagging a bit behind Sandisk, only rising 242% so far this year. Sandisk is leading the way at 635% growth, but that figure was more than 800% a few days ago before the most recent round of tech stock sell-offs. These two are about as red-hot as it gets, yet they're each down around 20% from their all-time highs established just days ago.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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