Valiant Health Care Aktie
WKN DE: A1JA4P / ISIN: US91916A1097
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14.03.2026 09:00:00
Got $1,000 and Willing to Hold for 3 Years? Is It Better to Buy XRP or Bitcoin?
Bitcoin (CRYPTO: BTC) and XRP (CRYPTO: XRP) are both leading cryptocurrencies, but they have very different investment theses. Where Bitcoin's pitch is that its scarcity is the only feature it really needs to succeed, XRP's path to growth is more complicated, involving new tech, new collaborations with potential users, and plenty of wrangling with regulators around the world.So which of these coins is the better play if you're looking to invest $1,000 today and hold whatever you buy for the next three years?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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