Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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06.09.2026 11:34:00
Got $1,000? Here Are 3 Cryptocurrencies to Buy Before the Midterm Elections.
The 2026 U.S. midterm elections are shaping up to be an intriguing buying opportunity for crypto investors. The crypto industry has already poured nearly $200 million into the midterm elections, so there's obviously a lot at stake. Here are three cryptocurrencies that could see the biggest lift after the midterm elections.First up is XRP (CRYPTO: XRP), which is trading for a price of just $1.40. It's down 60% from its summer 2025 highs, so XRP could be a coiled spring, just waiting to unwind.Think back to November 2024. At the time, XRP was trading for just $0.50, and it looked like it was going nowhere. But as soon as Donald Trump won the 2024 presidential election, crypto euphoria soared to record levels, and XRP went absolutely ballistic. By January, it was trading for $3.40, a nifty gain of 580%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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