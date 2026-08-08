Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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08.08.2026 18:05:00
Got $1,000? Here Are My Favorite Nuclear Stocks to Invest in Right Now.
Experts are increasingly bullish on the potential of nuclear energy. Multiple Wall Street companies are predicting a multi-trillion-dollar opportunity for investors."After decades of underinvestment, a convergence of generational technological breakthroughs, intensifying geopolitical competition, and the need for clean, dense, reliable power are positioning nuclear energy for a renaissance," predicts Goldman Sachs. Analysts at Goldman Sachs are particularly excited about relatively new forms of nuclear power, including small modular reactors, or SMRs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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