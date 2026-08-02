Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
|
02.08.2026 19:45:00
Got $1,000? Taiwan Semiconductor Manufacturing's $100 Billion Arizona Investment Makes It a Must-Own Stock
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) has been making huge investments to diversify its production base away from its home island of Taiwan. During its Q2 announcements, Taiwan declared it would invest another $100 billion in its Arizona production facilities, bringing its total to $265 billion. That's a huge move by TSMC, and I think it solidifies the stock as a buy.If you've got $1,000 sitting around, I can think of few better stocks to pick right now than Taiwan Semiconductor.Image source: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Co Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Taiwan Semiconductor Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.