PLANET Aktie
WKN: A0B84F / ISIN: JP3833120003
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08.04.2026 17:05:00
Got $1,000? This Under-the-Radar Growth Stock Powers Every AI Data Center On the Planet
Nvidia became a standout winner with its advanced chips, helping it become the world's most valuable publicly traded company. However, investors are increasingly recognizing that the AI boom depends on far more than just chips, with critical inputs such as specialized materials, energy, tech products, and AI data centers.Among the most critical are AI data centers that serve as the nucleus for AI infrastructure. These large data centers house the chips, fiber optic cables, HVAC, liquid cooling, and everything else that is needed for the AI boom. However, these same AI data centers need energy.Bloom Energy (NYSE: BE) powers these data centers with its on-site solid oxide fuel cell technology, and investors have noticed. The stock is up by 700% over the past year and has more room to run.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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