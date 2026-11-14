Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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14.11.2026 19:01:01
Got $1,000 to Invest? Skip Coca-Cola and PepsiCo. This 4%-Yielding Dividend Stock Could Deliver a 160% Return in 10 Years.
Coca-Cola (NYSE:KO) and PepsiCo (NASDAQ:PEP) are two of the most recognizable dividend stocks. Both are Dividend Kings, as companies with over 50 years of annual dividend increases. They also currently offer higher yields than the average stock.
However, their current valuations and relatively modest earnings growth prospects could limit their returns over the next decade. Investors looking for a better combination of income and growth might want to consider another familiar food company: McCormick (NYSE:MKC). It currently yields more than 4%, and its transformative acquisition of Unilever's (NYSE:UL) food business could help grow a $1,000 investment to around $2,600 over the next decade, a 160% return. That's higher than the projected returns of both Coke and Pepsi.
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
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13.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
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13.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
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13.11.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
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10.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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10.11.26
|Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
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10.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt mittags zurück (finanzen.at)
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10.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|32 560,00
|0,00%
|Coca-Cola Co.
|89,84
|1,94%
|PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|13 190,00
|-0,83%
|PepsiCo Inc.
|132,10
|2,66%
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