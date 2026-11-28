Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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28.11.2026 14:30:02
Got $1,400? This 17%-Yielding Dividend Stock Could Pay for Your Netflix Subscription.
Netflix charges customers $19.99 a month for their standard plan. If you make $20 an hour at your job, you'd have to work one hour each month to cover your subscription, and that's before figuring in any taxes.
But what if you could cover your Netflix subscription without having to work? If you have $1,400 available to invest, you can turn that into a monthly income stream that could cover your Netflix subscription. Here's how (and the catch).
Image source: Getty Images.
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