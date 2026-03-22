Viking Holdings Aktie
WKN DE: A40ANH / ISIN: BMG93A5A1010
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22.03.2026 11:00:00
Got $1,500? Is It Better to Buy Bitcoin, or Viking Therapeutics?
Every now and then, two investments land in front of you that look nothing alike but pose the same underlying questions: How much uncertainty are you willing to tolerate, and in what form? In that vein, Bitcoin (CRYPTO: BTC) and Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) sit at opposite ends of the asset spectrum, with one being a cryptocurrency, and the other a pre-revenue biotech with some valuable intellectual property that's chasing a seat at the anti-obesity drug table. Both are genuinely compelling, but both carry real ways to lose money.So what makes more sense for someone who doesn't own either yet? Let's see which asset is the better pick for a $1,500 investment.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Viking Holdings Ltd Registered Shs
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02.03.26
|Ausblick: Viking legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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18.11.25
|Ausblick: Viking verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Viking Holdings Ltd Registered Shs
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