Lockheed Martin Aktie
ISIN: ARDEUT111200
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26.04.2026 01:51:00
Got $10,000? Lockheed Martin Could Be a Defense Powerhouse That Outlasts Trump's Term
Lockheed Martin (NYSE: LMT) reported its earnings results for the first quarter of its fiscal year 2026 on Thursday before markets opened, a period that included one full month of U.S. combat operations in and around Iran. The results were not what you'd expect.Lockheed missed analyst forecasts for Q1 revenue of $18.3 billion, reporting only $18 billion in sales. Earnings were an even bigger miss for the defense giant, with profit per share of only $6.44, versus analysts' forecast of $6.74. By the time trading closed for the day Thursday, investors had sold off Lockheed stock by nearly 5%, and the stock continued to fall on Friday. But here's the biggest surprise: Despite the miss, Lockheed stock might actually be a buy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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