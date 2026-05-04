United Rentals Aktie

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WKN: 911443 / ISIN: US9113631090

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05.05.2026 00:08:00

Got $10,000? United Rentals Could Turn the Next Decade of Construction and Energy Projects Into Serious Wealth

Most people probably don't know much about United Rentals (NYSE: URI), but it's worth getting to know more about, as it might make you considerably more wealthy. It's not a well-known high-tech stock. Instead, it's the world's largest equipment rental company, with around 1,500 locations worldwide and roughly 4,800 classes of equipment available to rent -- such as forklifts, excavators, storage containers, porta potties, generators, hand tools, and trucks.Before you start dozing off, know this: Its stock has averaged annual gains of 26% over the past 15 years and 31% over the past decade. Could its shares soar for you, too? What if you invested, say, $10,000 in United Rentals? Let's see.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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