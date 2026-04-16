SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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16.04.2026 17:27:34
Got $3,000? Palantir Might Be the 1 Defense‑Tech Name Where Trump‑Era Contracts Actually Support a Long‑Term Thesis
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) is one of the most expensive stocks in the S&P 500 by almost any standard measure. It trades at roughly 60 to 80 times forward expected revenue, depending on the day, and a number of credible Wall Street analysts think the stock could lose more than half its value from here. When an investment bank like Jefferies says a stock has 51% downside -- its 12-month price target is $70, and Palantir opened Thursday trading at $144.29 -- you shouldn't wave it off.But here's what I think those bear cases miss, and why Palantir may be the rare case where a dependency on government contracts is actually a feature rather than a vulnerability.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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