Transition Aktie
WKN DE: A3EVME / ISIN: FR001400JWR8
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24.04.2026 20:05:00
Got $5,000? GE Vernova Could Be the Next Great Pick-and-Shovel Stock for the Global Energy Transition
A new era of energy security has begun, driven by the United States' and other countries' efforts to secure energy resources amid rising geopolitical tensions. At the same time, demand for electricity is surging from data centers powering the next generation of artificial intelligence (AI) algorithms.Amid this growing energy crunch, GE Vernova (NYSE: GEV) is a particularly interesting stock for investors to pay attention to. The company continues to see robust demand, and its stock surged following stellar first-quarter earnings.If you have $5,000 to invest, here's why GE Vernova could be the next pick-and-shovel stock for the global energy transition.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|GE Vernova
|974,00
|-0,51%
|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|52 150,00
|2,76%
|Transition
|5,62
|2,93%
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