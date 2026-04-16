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WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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16.04.2026 23:10:01
Got $5,000? Here Is Why VOO's Iran War Recovery Makes the Case for Long-Term Index Investing Stronger Than Ever
The sudden swings in U.S. stock prices over the past two months may be making you a little dizzy.After last touching an all-time high in early February, the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) went on to fall roughly 9% over the next two months, its biggest drawdown in about a year. Since then, the exchange-traded fund, which tracks the broad-market S&P 500 index, has climbed all the way back and begun to set new all-time highs again in just three weeks.This period, though, hasn't just been a roller coaster ride for investors. It has also featured events that meaningfully changed the trajectory of the U.S. economy. And not for the better.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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