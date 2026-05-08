Upstart Holdings Aktie
WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071
|
08.05.2026 15:43:15
Got $5,000? Rocket Lab Stock Could Be the Space Launch Upstart Investors Kick Themselves for Ignoring by 2035
Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) just reported its Q1 earnings, and the crowd went wild.Shares of the "tiny" space company (Rocket Lab is worth $45 billion, but next to SpaceX at $1.75 trillion, that looks small) surged in premarket trading Friday after Rocket Lab crushed analyst sales targets in its Q1 earnings report. Quarterly sales surged 63.5% year over year to $200.3 million. GAAP gross profit margin set a new record at 38.2%. And Rocket Lab isn't finished yet.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Upstart Holdings Inc Registered Shs
|
04.05.26
|Ausblick: Upstart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Upstart legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
02.03.26
|Banking upstart Barrenjoey merges to make a mini-Macquarie (Financial Times)
|
09.02.26