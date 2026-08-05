Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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05.08.2026 12:51:00
Got $500? 2 Magnificent AI Stocks to Buy Hand Over Fist Before the Anthropic IPO
Anthropic, the company behind the Claude AI models, is marching toward one of the most anticipated public offerings in years, reportedly at a valuation near $1 trillion.The catch is that most investors cannot buy Anthropic yet. But two members of the "Magnificent Seven" already own big pieces of it, and with $500, you can buy both of these stocks. I am talking about Amazon (NASDAQ: AMZN) and Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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