Gotion High-tech A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gotion High-tech A hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,01 USD gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,69 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,42 Milliarden USD in den Büchern standen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,920 USD gegenüber 0,470 USD im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Gotion High-tech A mit einem Umsatz von insgesamt 6,27 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 27,49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at