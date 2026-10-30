Gotion High-tech A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gotion High-tech A hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Gotion High-tech A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,840 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gotion High-tech A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,62 Milliarden USD im Vergleich zu 1,41 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at