Gotion High-tech A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gotion High-tech A hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,86 Prozent auf 1,41 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at