Gotion High-tech A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gotion High-tech A hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Gotion High-tech A 2,36 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 65,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at