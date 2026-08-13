Gourmet Kineya legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gourmet Kineya lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 14,31 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,190 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gourmet Kineya in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,90 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 10,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at