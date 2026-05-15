Gourmet Kineya legte Quartalsergebnis vor

Gourmet Kineya stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -11,20 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gourmet Kineya ein EPS von -7,200 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Gourmet Kineya im vergangenen Quartal 9,67 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gourmet Kineya 9,60 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 9,84 JPY. Im Vorjahr hatte Gourmet Kineya 28,38 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Gourmet Kineya mit einem Umsatz von insgesamt 44,09 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 42,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at