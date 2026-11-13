Gourmet Kineya mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gourmet Kineya hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,89 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gourmet Kineya ein EPS von 7,74 JPY in den Büchern gestanden.

Gourmet Kineya hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at