Gourmet Kineya: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gourmet Kineya lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Gourmet Kineya hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,74 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,02 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,06 Prozent auf 11,01 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at