Gourmet Master gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gourmet Master hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gourmet Master ein EPS von 1,12 TWD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,33 Milliarden TWD – eine Minderung von 11,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,92 Milliarden TWD eingefahren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 2,470 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gourmet Master 3,28 TWD je Aktie generiert.

Gourmet Master hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 18,11 Milliarden TWD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18,98 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at