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11.11.2026 06:31:29
Gourmet Master informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Gourmet Master hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 1,11 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gourmet Master noch ein Gewinn pro Aktie von -6,060 TWD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 4,22 Milliarden TWD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,32 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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