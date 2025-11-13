Gourmet Master veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Gourmet Master hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 6,06 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gourmet Master ein Ergebnis je Aktie von 0,840 TWD vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,74 Prozent zurück. Hier wurden 4,32 Milliarden TWD gegenüber 4,73 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at