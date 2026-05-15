Gourmet Master: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gourmet Master hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,31 TWD gegenüber 1,18 TWD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 4,03 Milliarden TWD in den Büchern – ein Minus von 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gourmet Master 4,83 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at