Gouverneur Bancorp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Gouverneur Bancorp lud am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,5 Millionen USD – ein Plus von 4,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gouverneur Bancorp 2,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at