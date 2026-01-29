Gouverneur Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Gouverneur Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 USD, nach 0,150 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 2,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gouverneur Bancorp 2,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at