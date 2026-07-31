Gouverneur Bancorp zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gouverneur Bancorp hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Gouverneur Bancorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 2,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at